"Новая почта" запустила услугу бесплатного возврата товаров

Оператор экспресс-доставки "Новая почта" запустил сервис бесплатного возврата неподошедшего товара обратно продавцу.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сервис "Легкий возврат" - это быстрая и бесплатная услуга для возврата товара или части товаров из заказа продавцу в течение 14 дней после получения посылки.

"Новая почта" осуществляет только доставку, поэтому перед отправкой посылки покупателю обязательно следует связаться с продавцом, договориться о возврате товара и средств", - добавляет оператор.

Новая услуга доступна только в мобильном приложении и онлайн-кабинете. Возвратить бесплатно можно документы или посылки до 30 кг. Для возврата грузовых отправлений действуют обычные тарифы.

Для того чтобы воспользоваться сервисом необходимо:

войти в раздел "Мои отправки" и выбрать полученную посылку с товаром, который необходимо вернуть;

в строке "Управлять посылкой" выбрать сервис "Легкий возврат";

указать причину возврата товара из предложенного перечня,

после этого экспресс-накладная на возврат создана.

Также "Новая почта" обращает внимание, что в накладной нельзя изменить адрес возврата и имя получателя.

"После этого запакуйте отправку и отправьте товар на указанный адрес получателя из отделения, почтомата или курьером. Доставка бесплатная, впрочем, за вызов курьера нужно сделать доплату", - добавили в компании.

Однако новый сервис может быть недоступен, если за посылкой были заказаны услуги "Переадресация", "Возвращение" или продавец заблокировал такую возможность. Некоторые товары не подлежат возврату согласно законодательству, например лекарства, белье и т.д.

Услуга "Легкий возврат" не включает возврат средств за неподошедший товар. Для согласования процедуры возврата средств следует связаться напрямую с продавцом.

Экономическая правда