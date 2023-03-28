Регуляторы США проверят 50 тысяч автомобилей Tesla на предмет неисправности ремней безопасности

Американские регуляторы автомобильной безопасности заявили во вторник, что начинают проверку 50 000 автомобилей Tesla Model X после получения двух жалоб о неисправности передних ремней безопасности.

Об этом пишет Reuters.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) заявила, что предварительная оценка охватывает автомобили 2022-2023 модельного года из-за сообщений о том, что передний ремень безопасности не остается соединенным с натяжителем во время движения.

Компания Tesla не ответила на запрос о комментариях.

В одной жалобе из Ларкспура, штат Калифорния, Tesla двигалась со скоростью от 10 до 15 миль в час, и система автоматического торможения сработала, когда водительская дверь большого грузовика, припаркованного на обочине улицы, неожиданно открылась.

"При внезапном торможении моя верхняя часть тела бросилась вперед, и сила моего веса привела к тому, что анкер ремня безопасности на нижнем сиденье полностью отсоединился", - говорится в жалобе, поданной в NHTSA.

После того, как NHTSA начнет предварительную оценку, она должна решить, перевести ли ее в разряд инженерного анализа, прежде чем требовать отзыва авто.

Экономическая правда