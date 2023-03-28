Китай выдал $240 миллиардов "непрозрачных" кредитов развивающимся странам: кто получил больше всех

Китай в период с 2008 по 2021 год потратил 240 миллиардов долларов на помощь 22 развивающимся странам в рамках инициативы по созданию логистической инфраструктуры "Один пояс, один путь".

Об этом говорится в докладе исследователей Всемирного банка, Гарвардской школы Кеннеди, AidData и Кильского Института мировой экономики, пишет Reuters.

Почти 80% кредитов было предоставлено в период с 2016 по 2021 год, в основном странам со средним уровнем дохода, включая Аргентину, Монголию и Пакистан, говорится в докладе.

Китай одолжил сотни миллиардов долларов на развитие инфраструктуры в развивающихся странах, но с 2016 года кредитование пошло на спад, поскольку многие проекты не принесли ожидаемых финансовых дивидендов.

"Пекин, в конце концов, пытается спасти собственные банки. Именно поэтому он занялся рискованным бизнесом международного кредитования", - сказала Кармен Райнхарт, бывший главный экономист Всемирного банка и один из авторов исследования.

Согласно исследованию, китайские кредиты странам, находящимся в долговом затруднении, выросли с менее чем 5% его портфеля зарубежных кредитов в 2010 году до 60% в 2022 году.

Больше всего кредитов получила Аргентина - 111,8 млрд долларов, за ней следуют Пакистан - 48,5 млрд долларов, и Египет - 15,6 млрд долларов. Девять стран получили менее 1 миллиарда долларов.

На своп-линии Народного банка Китая (НБК) пришлось 170 миллиардов долларов США финансирования, в том числе в Суринаме, Шри-Ланке и Египте. Промежуточные кредиты или поддержка платежного баланса китайскими государственными банками и компаниями составили 70 млрд долларов. Пролонгированные кредиты обоих видов составили 140 миллиардов долларов.

В исследовании критикуются некоторые центральные банки, которые потенциально могут использовать своп-линии НБК для искусственного раздувания своих валютных резервов.

По словам Брэда Паркса, одного из авторов отчета и директора AidData, исследовательской лаборатории при Колледже Уильяма и Мэри в США, китайское спасительное кредитование является "непрозрачным и нескоординированным".

Правительство Китая ответило на критику, заявив, что его зарубежные инвестиции осуществляются по "принципу открытости и прозрачности".

"Китай действует в соответствии с рыночными законами и международными правилами, уважает волю соответствующих стран, никогда не заставлял ни одну сторону занимать деньги, никогда не заставлял ни одну страну платить, не будет добавлять никаких политических условий к кредитным соглашениям и не преследует никаких политических интересов", - заявил представитель Министерства иностранных дел Мао Нин на пресс-конференции во вторник.

Китай ведет переговоры о реструктуризации долгов с такими странами, как Замбия, Гана и Шри-Ланка, и его критикуют за затягивание этих процессов. В ответ он призвал Всемирный банк и Международный валютный фонд также предложить облегчение долгового бремени.

Экономическая правда