СБУ разоблачила налоговиков на присвоении более 150 миллионов

Служба безопасности Украины заявила о том, что разоблачила должностных лиц Государственной налоговой службы, которые присвоили более 150 млн грн украинских компаний, расположенных на временно оккупированных РФ территориях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

"Киберспециалисты СБУ прекратили хищение активов украинских компаний, которые оказались на временно оккупированных территориях нашего государства. К сделке причастны должностные лица Государственной налоговой службы. Из-за преступных действий чиновников украинские предприниматели потеряли более 150 млн в гривневом эквиваленте.

Как установила СБУ, схема заключалась в махинациях с НДС. В частности, дельцы присваивали "налоговый лимит", который принадлежал украинским компаниям, оказавшимся под временной оккупацией рашистов. Это давало им право платить меньше собственного НДС и зарабатывать на этом десятки миллионов гривен", - говорится в сообщении.

К незаконной деятельности причастен руководитель управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и два его подчиненных коллеги, добавили в СБУ.

"Для реализации схемы ее участники несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи руководителей компаний.

Это позволило дельцам в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий регистрировать фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами", - заявили в ведомстве.

В СБУ добавили, что сделки проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий и имели целью похищение их активов путем безосновательного переноса на них обязательств по уплате НДС.

Сейчас трем чиновникам и двум их сообщникам, в том числе "бухгалтеру", которая вела черную бухгалтерию, сообщили о подозрении по двум статьям УКУ:

ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Экономическая правда