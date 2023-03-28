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Disney планирует к лету сократить 7 тысяч работников - СМИ

Вторник, 28 марта 2023, 14:22 - Анастасия Жарикова

Американская Walt Disney на этой неделе приступит к сокращению 7 тысяч работников.

Об этом сообщает MarketWatch.

Первая небольшая группа сотрудников будет уведомлена о сокращении в ближайшие дни. Следующий раунд увольнения запланирован на апрель, а завершить процесс в компании планируют к лету.

Трехэтапное сокращение 4% штата в Disney называют частью стратегической перенастройки компании, включающей важные меры по снижению затрат, необходимые для формирования более эффективного, скоординированного и оптимизированного подхода к нашей деятельности.

Напоминаем:

Компания Amazon в ближайшие недели уволит еще 9 тысяч сотрудников в дополнение к предыдущим сокращениям - ожидается, что последнее сокращение коснется подразделений облачных вычислений, рекламы, кадров и Twitch.

работа компании
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