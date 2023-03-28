В Налоговой назвали самые частые ошибки при подаче отчетности

В Налоговой составили список из пяти самых распространенных ошибок при подаче налоговой отчетности, среди них - неверная дата, фамилия имя отчество должностных лиц полностью.

Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными плательщиками.

Отмечается, что самые частые ошибки при подаче налоговой отчетности:

1. Неверно указана дата представления отчета.

2. Указывают фамилию имя отчество должностных лиц полностью. Нужно указывать - инициалы, фамилию должностных лиц налогоплательщика.

3. Не верно указывают наименование контролирующего органа, в который подается отчетность.

4. Указывают сокращенное наименование налогоплательщика. Вместо этого нужно указывать его полное наименование.

5. Не отражают информацию о приложениях, прилагаемых к декларации и являющихся ее неотъемлемой частью.

"Следует помнить, в случае если налогоплательщиком в налоговой декларации не заполнен хотя бы один из обязательных реквизитов, то такая декларация не считается налоговой, кроме случаев, установленных пунктом 46.4 статьи 46 (пункт 48.7 статьи 48 Кодекса)", - пояснили в Налоговой.

В то же время бывший заместитель министра экономики по вопросам цифровизации Игорь Дядюра считает, что эти ошибки свидетельствуют о несовершенстве налоговых сервисов.

"Все, что должно быть подтянуто автоматом и самозаполнено - "неверно". Дата подачи неверно поставлена, потому что дату же автоматом по текущей дате поставить нереально. Никто эти сервисы не проектирует должным образом, и никто о налогоплательщиках даже не думает", - написал Дядюра в Facebook.

Экономическая правда