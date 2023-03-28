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НБУ оштрафовал "Сенс Банк" более чем на 200 тысяч

Вторник, 28 марта 2023, 13:20 - Анастасия Жарикова

Национальный банк оштрафовал АО "Сенс Банк" (ранее "Альфа Банк") из-за нарушения требований нравственного поведения по отношению к потребителям на 204 тысячи гривен.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк выявил факты нарушения требований законодательства по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности со стороны АО "СЭНС БАНК". Речь идет о нарушении требований по этическому поведению, установленных Законом Украины "О потребительском кредитовании" в отношении потребителей", - говорится в сообщении.

В связи с этим НБУ применил к банку меры влияния в виде штрафов за нарушение требований по этическому поведению по двум установленным фактам нарушения в размере 102 тыс. грн за каждым нарушением.

Экономическая правда

НБУ Альфа Банк штраф
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