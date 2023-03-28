Война и тайные расходы съедают российский бюджет – Bloomberg

Россия скрывает от общественности беспрецедентную треть своих бюджетных расходов (31 млрд долл), что является ярким свидетельством того, как год войны против Украины перекроил государственные финансы и экономические приоритеты РФ.

Об этом пишет Bloomberg.

Данные российского Минфина свидетельствуют, что засекреченные или неуказанные расходы РФ по состоянию на 24 марта выросли до 2,4 триллиона рублей (31 миллиард долларов). Это более чем вдвое превышает уровень за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют оценки Bloomberg Economics.

Планы на 2023 год предусматривают, что секретная часть бюджета будет составлять почти четверть, показывают расчеты Bloomberg.

Увеличение засекреченных расходов свидетельствует о росте расходов, связанных с войной, считает независимый российский экономист Александра Суслина.

"Логично предположить, что расходы на новые территории также включены туда", - сказала она, имея в виду временно оккупированные части восточной и южной Украины.

Поскольку расходы на российскую армию резко растут, оборона - вместе со связанной с ней категорией национальной безопасности - сейчас уступает по доле расходов только социальным программам правительства РФ, пишет Bloomberg.

Секретность свидетельствует о масштабах финансовых обязательств, связанных с военными усилиями, которые, как обещал президент РФ Путин, не будут иметь "ограничений". Тайные расходы ранее достигли пика около 21% в 2015-м, через год после аннексии Россией Крыма.

"Согласно российскому бюджетному законодательству, президент определяет, какие секретные программы будут приняты и распределены в рамках различных планов расходов. Законодатели созывают закрытые законодательные сессии, чтобы рассмотреть расходы, за которыми общественность не имеет никакого контроля", - пишет агентство.

"Всплеск расходов обусловлен закупками военной техники, выплатами зарплат мобилизованным россиянам и стремлением завершить некоторые знаковые инфраструктурные проекты до конца текущего президентского срока в марте следующего года.

Поздняя стадия избирательного цикла также является причиной того, что мы считаем, что правительство будет помнить о рисках ускорения инфляции и постарается удержать бюджетный дефицит на уровне ниже 4% от валового внутреннего продукта", - заявил российский экономист Александр Исаков.

По состоянию на 24 марта расходы РФ на "национальную оборону" достигли 531 миллиарда рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году, а еще 379 миллиардов рублей было потрачено на безопасность и правоохранительную деятельность.

Помимо огромного бремени войны для российских государственных финансов, статистика также противоречит комментариям официальных лиц после того, как данные за январь и февраль показали, что Россия имеет рекордный бюджетный дефицит.

Министр финансов Антон Силуанов и другие заявляли, что основной причиной такого глубокого дефицита бюджета являются авансовые выплаты, сделанные для поддержки бизнеса и экономики.

Но данные свидетельствуют о том, что больше всего выросли расходы на оборону, за которыми следуют трансферты регионам. Категории образования и здравоохранения демонстрируют незначительный рост по сравнению с предыдущим годом, в то время как расходы на экономику и социальные программы остаются на том же уровне за тот же период.

На уровне 2,58 триллиона рублей дефицит только за первые два месяца приблизился к запланированному уровню на год в целом, который Минфин ожидал на уровне 2,93 триллиона рублей. Bloomberg Economics прогнозирует, что дефицит федерального бюджета в этом году составит 3-4% валового внутреннего продукта.

"Нагрузка на бюджет не удивительна, учитывая, что вторжение России в Украину спровоцировало крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. В 2022 году правительство РФ запланировало значительное увеличение расходов на военные нужды, причем расходы на оборону превысят первоначальные бюджетные предположения этого года более чем на 43%", - подчеркивает Bloomberg.

"Санкции 2022 года пока не ограничили военные расходы российского правительства, - отмечают в своем отчете аналитики Шведского агентства оборонных исследований Сюзанна Оксенстиерна и Эмиль Ванхеден.

"Вместо этого правительство еще больше увеличило военные расходы для финансирования военных действий в Украине", - резюмировали они.

Экономическая правда