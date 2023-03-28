Goldman Sachs посчитал, сколько рабочих мест под угрозой из-за искусственного интеллекта

Инвестиционный банк Goldman Sachs посчитал, что распространение генеративного искусственного интеллекта может привести к автоматизации пятой части работы, выполняемой в крупных экономиках, или 300 млн рабочих мест.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Goldman Sachs.

Исследование сосредоточено на влиянии "генеративных" систем искусственного интеллекта вроде ChatGPT, которые могут создавать контент, имитирующий человеческую работу. Более массовое использование таких систем может вызвать бум производительности, который в конечном итоге увеличит ежегодный мировой ВВП на 7% в течение 10 лет.

В то же время, технология принесет значительные потрясения на рынок труда, подвергнув автоматизации эквивалент 300 млн работников в крупных экономиках, занятых полный рабочий день. Юристы и административный персонал будут среди тех, кто больше всего рискует остаться без работы.

Исследователи посчитали, что примерно две трети рабочих мест в США и Европе подвергаются определенной степени автоматизации с помощью искусственного интеллекта.

Зато большинство людей увидят, что менее половины их рабочей нагрузки будет автоматизировано, и, вероятно, продолжат работать на своих рабочих местах, освободив часть своего времени для более продуктивной деятельности. По их подсчетам, в США это касается 63% рабочей силы.

Еще 30% работников, занимающихся физическим трудом, это не коснется, хотя их работа может быть подвергнута другим формам автоматизации.

Около 7% американских работников заняты на работах, где по крайней мере половину их задач может выполнять генеративный ИИ, и являются уязвимыми к замене.

Подобное влияние ожидается и в еврозоне. На глобальном уровне, поскольку ручной труд составляет большую долю занятости в развивающихся странах, около пятой части работы может выполняться искусственным интеллектом - или около 300 миллионов рабочих мест с полной занятостью в крупных экономиках.

В исследовании предполагается, что ИИ способен выполнять такие задачи, как заполнение налоговых деклараций для малого бизнеса, оценка сложных страховых случаев или документирование результатов расследования на месте преступления.

Оно не предполагало, что ИИ будет применяться для более чувствительных задач, таких как вынесение судебного решения, проверка состояния пациента в реанимации или изучение международного налогового законодательства.