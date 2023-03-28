Курс валют на 28 марта: наличная гривня стремительно укрепилась

Во вторник, 28 марта, наличная гривня укрепилась как против доллара, так и против евро в кассах банков и на "черном" рынке.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:20 курс доллара на "черном рынке" составлял 37,89 - 38,06 грн. В понедельник, 27 марта, курс колебался между 38,13 - 38,35 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, на это же время курс составлял 40,8 - 41,01 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,9 - 41,15 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,0 - 38,4 грн (курс на 27 марта - 38,1 - 38,5 грн);

Евро - 40,475 - 41,3 грн (курс на 27 марта - 40,5 - 41,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,55 - 38,05 грн;

Ощадбанк - 37,95 - 38,75 грн;

Укрэксимбанк - 38,0 - 38,5 грн;

Райффайзен - 37,9 - 38,6 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.