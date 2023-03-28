Западный бизнес, который хочет выйти из РФ, обязали платить взнос в бюджет 

Каждая западная компания, которая хочет выйти с рынка России и продать свои активы теперь будет обязана перевести прямой взнос в бюджет государства-агрессора.

Об этом заявила российская комиссия по иностранным инвестициям, сообщает Financial Times.

Таким образом все компании, которые решили отсрочить решение о прекращении своего сотрудничества с Россией с начала полномасштабного вторжения, теперь так или иначе профинансируют российский бюджет прямыми платежами в случае выхода из страны.

Ранее компании, которые выходили из России, могли выбирать между "добровольным взносом" в бюджет России, который составлял 10% от стоимости продажи, или согласиться на отсрочку платежа от продажи на несколько лет.

"Многие компании стремились выйти из России как можно быстрее, поэтому они выбрали этот 10-процентный налог и сразу же получить наличные вместо неопределенности с отсрочкой платежа", - сказал собеседник агентства, который участвовал в недавней сделке по выходу из России.

Более жесткий режим не оставит руководителям, стремящимся выйти из страны, другого выбора, кроме как сделать прямой вклад в российский бюджет.

Лицо, участвовавшее в одном из текущих переговоров о выходе, сообщило, что около 2 000 заявок ожидают одобрения.

"Комиссия собирается три раза в месяц и рассматривает не более семи заявок за одно заседание - можете посчитать", - сказал собеседник.

Первую сделку с "добровольным пожертвованием", которая была обнародована, осуществила норвежская компания Wenaas после продажи своих отелей в России российскому конгломерату "Система", контролируемому подсанкционным олигархом Владимиром Евтушенковым. В феврале "Система" заявила, что цена сделки составила "до 203 млн евро, включая 10-процентный взнос в бюджет Российской Федерации".





