Цены на нефть несколько снизились: в фокусе рынка – банковский кризис и спрос в Китае

Цены на нефть снизились во вторник после роста на предыдущей сессии, поскольку рынки были сосредоточены на развитии ситуации с банковским кризисом и признаках усиления спроса в Китае.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Цены снизились после того, как в понедельник они выросли самыми быстрыми темпами за последние четыре месяца.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 4 цента, или на 0,05%, до 72,77 доллара. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 30 центов - до 77,82 доллара за баррель к 03:12 по Гринвичу.

"Хотя риски в банковской системе остаются на фоне недавних событий, покупка сырой нефти может стать преобладающей тенденцией в ближайшей перспективе", - отмечает аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Причины

Цены выросли на предыдущей сессии после того, как Турция прекратила перекачку нефти из Курдистана после решения арбитража, который подтвердил, что для отгрузки нефти необходимо согласие Багдада.

Объявление в понедельник о том, что First Citizens BancShares Inc приобретет депозиты и кредиты обанкротившегося банка SVB, вызвало оптимизм относительно состояния банковского сектора, который потряс финансовые рынки.

Цены на нефть также, вероятно, продолжат получать поддержку от признаков восстановления спроса в Китае.

Ожидается, что импорт сырой нефти в Китай вырастет на 6,2% в 2023 году до 540 миллионов тонн, согласно годовому прогнозу исследовательского подразделения China National Petroleum Corp, опубликованному в понедельник.

"Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Китая будут основным экономическим фактором для цен на нефть, поскольку положительные данные, скорее всего, будут способствовать дальнейшему улучшению прогноза спроса", - сказал Тэнг.

На прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли примерно на 200 млрд баррелей, как показал предварительный опрос Reuters, проведенный в понедельник.

Экономическая правда