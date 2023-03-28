ЕС хочет помочь странам-членам блокировать импорт сжиженного газа из РФ - СМИ

Евросоюз работает над тем, чтобы предоставить странам-членам возможность эффективно запретить импорт российского сжиженного природного газа без введения новых энергетических санкций.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ в распоряжении редакции.

Министры энергетики стран-членов ЕС готовы одобрить предложение, которое предоставит правительствам стран-членов возможность временно запретить российским экспортерам бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок.

Хотя отдельные страны перед использованием такого механизма потребуют дополнительных консультаций, в частности - с другими странами ЕС и Еврокомиссией, он может помочь уменьшить импорт энергоносителей из России.

Ожидается, что одобрение состоится в рамках более широкой встречи министров во вторник в Брюсселе.

Предложенный регламент потребует одобрения Европарламента, который ранее предложил собственные решения по сокращению импорта российского газа. За предоставление странам-членам ЕС новых полномочий по блокированию импорта выступают Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Эстония.

Ранее в этом месяце руководитель энергетического ведомства ЕС Кадри Симсон призвала к прекращению поставок российского СПГ, заявив, что компании не должны продлевать долгосрочные контракты после окончания текущих.

В частности, Испания, крупнейший покупатель российского СПГ в ЕС в этом году, попросила компании не подписывать новые контракты на закупку газа в России.