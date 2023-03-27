В Украине существенно снизился уровень подделки банкнот гривни – НБУ

Уровень подделки банкнот гривни по результатам 2022 года снизился более чем втрое.

Об этом свидетельствует мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот гривны в Украине за 2022 год, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что по итогам 2022 года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года - около 7,1 банкноты).

"Для сравнения: согласно информации Европейского центрального банка этот показатель в странах ЕС в 2022 году почти в шесть раз выше и составлял примерно 13 банкнот евро (по итогам 2021 года - 12 банкнот)", - говорится в сообщении.

В НБУ рассказали, что в прошлом году чаще всего подделывали банкноты старого образца, в частности большинство (92%) изъятых из обращения поддельных банкнот приходилось на банкноты трех номиналов:

500 грн (39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы);

200 грн (45% и 26% соответственно);

100 грн (8% и 2% соответственно).

В то же время другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн составляли лишь 8%.

"Как следствие, по результатам мониторинга 2022 года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 11% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины.

Соответственно, на 1 млн настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составило лишь 0,2 банкноты. Ведь банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Нацбанк ввел в обращение в 2015 - 2020 годах) имеют усиленную систему защиты", - добавили в НБУ.

При этом, среди изъятых из обращения в 2022 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары США (91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);

евро (8%).

Как добавили в НБУ, чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

50 и 100 долларов США (23% и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов США соответственно);

50 и 100 евро (26% и 28% от общего количества изъятых поддельных евро).

В НБУ рассказали также, что в основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли.

"В случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований НБУ.

По результатам таких исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими и платежными. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, возвращаются владельцу.

Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости", - добавили в регуляторе.

Экономическая правда