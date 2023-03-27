Нефть дорожает на фоне остановки добычи в Курдистане и банковского оптимизма

Цены на нефть выросли а понедельник после остановки экспорта нефти из Иракского Курдистана через Турцию и меры по сдерживанию потенциального банковского кризиса, который мог бы ударить по спросу на нефть.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,16 долл, или на 1,6%, до 76,15 долларов за баррель по состоянию на 12:10 по Гринвичу.

Американская нефть марки WTI подорожала на $1,19, или на 1,7%, до $70,45.

Причина роста цен

На прошлой неделе Brent подорожала на 2,8%, а WTI - на 3,8%, поскольку волнения в банковском секторе ослабли.

Около половины мировых поставок нефти, или 450 тыс баррелей в сутки, экспорта сырой нефти из Курдистана прекратилось в субботу после победы в арбитражном суде, который подтвердил, что для транспортировки нефти из Турции необходимо согласие Багдада.

"В ближайшее время цены на нефть, вероятно, останутся волатильными под влиянием текущих потрясений на финансовых рынках, но мы сохраняем позитивный прогноз", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

"Мы продолжаем ожидать, что рост китайского импорта и спроса на нефть, а также снижение российской добычи приведет к усилению нефтяного рынка и повышению цен в течение следующих кварталов", - добавил он.

First Citizens BancShares Inc заявил, что приобретет депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank, закрывая еще одну главу в кризисе доверия, который пронизал финансовые рынки.

Существуют также надежды на дополнительную поддержку банковского финансирования после сообщений о том, что американские власти на ранней стадии обсуждают возможность расширения механизмов экстренного кредитования.

Цены на нефть также получили поддержку от планов Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Этот шаг является одним из самых выразительных ядерных сигналов России. НАТО раскритиковала Путина за его "опасную и безответственную" ядерную риторику.

Экономическая правда