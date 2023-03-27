Бизнес привлек еще 1,6 миллиарда доступных кредитов от государства
Понедельник, 27 марта 2023, 17:28 -
За прошедшую неделю украинский бизнес привлек 370 льготных кредитов под 5-7-9% на 1,6 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
С момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 58821 кредит на общую сумму 185,58 млрд грн.
За период действия военного положения в Украине в рамках программы заключили 23 999 кредитных договоров на общую сумму 95,96 млрд грн. С них средства привлекали на следующие цели:
- 56,76 млрд грн – на антивоенные цели;
- 26,54 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 7,33 млрд грн – как антикризисные кредиты;
- 4,37 млрд грн – на рефинансирование предварительно полученных кредитов;
- 0,87 млрд грн – на инвестиционные цели.
Экономическая правда