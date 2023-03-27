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Бизнес привлек еще 1,6 миллиарда доступных кредитов от государства

Понедельник, 27 марта 2023, 17:28 - Анастасия Жарикова

За прошедшую неделю украинский бизнес привлек 370 льготных кредитов под 5-7-9% на 1,6 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

С момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 58821 кредит на общую сумму 185,58 млрд грн.

За период действия военного положения в Украине в рамках программы заключили 23 999 кредитных договоров на общую сумму 95,96 млрд грн. С них средства привлекали на следующие цели:

  • 56,76 млрд грн – на антивоенные цели;
  • 26,54 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 7,33 млрд грн – как антикризисные кредиты;
  • 4,37 млрд грн – на рефинансирование предварительно полученных кредитов;
  • 0,87 млрд грн – на инвестиционные цели.
 
Минфин

Экономическая правда

Минфин бизнес кредиты
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