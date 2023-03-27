Утром была авария в Святошинском районе, сейчас все жители Киева со светом – ДТЭК
Понедельник, 27 марта 2023, 15:34 -
Утром 27 марта произошла авария на высоковольтной линии электропередач, из-за чего 15 тысяч жителей Святошинского района столицы остались без света, сейчас все жители Киева со светом.
Об этом сообщили в ДТЭК.
"Сегодня в 10:57 произошла авария на высоковольтной линии электропередач, из-за чего 15 тыс. жителей Святошинского района остались без света.
Меньше чем через час энергетики запитали всех потребителей по резервным схемам поставки", - говорится в сообщении.
В ДТЭК посоветовали в случае исчезновения света обращаться в личные сообщения на странице в Facebook или звонить в колл-центр.
Экономическая правда