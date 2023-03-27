Утром была авария в Святошинском районе, сейчас все жители Киева со светом – ДТЭК

Утром 27 марта произошла авария на высоковольтной линии электропередач, из-за чего 15 тысяч жителей Святошинского района столицы остались без света, сейчас все жители Киева со светом.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Сегодня в 10:57 произошла авария на высоковольтной линии электропередач, из-за чего 15 тыс. жителей Святошинского района остались без света.

Меньше чем через час энергетики запитали всех потребителей по резервным схемам поставки", - говорится в сообщении.

В ДТЭК посоветовали в случае исчезновения света обращаться в личные сообщения на странице в Facebook или звонить в колл-центр.

Экономическая правда