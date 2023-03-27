ПриватБанк отменил комиссию на переводы с карт польских и немецких банков через "Приват24"

В течение марта - июля клиенты ПриватБанка смогут отправлять бесплатные переводы на собственную карту с карт польских и немецких банков в Приват24.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Сообщается, что перевод с зарубежной карты на карту "ПриватБанка" можно осуществить в несколько кликов в веб-версии или мобильном "Приват24". Необходимо зайти в раздел меню "Сервисы", нажать "Переводы" и "На карту".

При выборе карты отправителя укажите реквизиты своей зарубежной карты, и такой перевод банк осуществит без комиссий. Банк подготовил видеоинструкцию, как это сделать.

Экономическая правда