"Зерновая инициатива": ситуация с инспекциями стабильно тяжелая из-за действий РФ

фото: мининфраструктуры

В рамках "зерновой инициативы" порты "Черноморск" и "Южный" 27 марта отправили 3 судна с продовольствием для стран Азии. Ситуация с инспекциями в территориальных водах Турции стабильно тяжелая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

"Среди них балкер ASL ILEANA с 54,6 тысячи тонн пшеницы для Бангладеша.

Бангладеш остро ощущает экономический кризис, в результате которого население сталкивается с проблемой покупки продовольствия по высоким ценам. В то же время страна остается ключевым потребителем украинской пшеницы - с начала работы "Зерновой инициативы" страна получила более 710 тысяч тонн пшеницы из Украины. Эти объемы могли бы быть выше, если бы россияне целенаправленно не замедляли инспекции судов в Турции", - говорится в сообщении.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 848 судов, которые экспортировали 25,9 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки, отчитываются в министерстве.

Сейчас же в портах Большой Одессы на 19 судов грузят 680 тысяч тонн агропродукции. По "зерновому коридору" движутся 3 судна под загрузку.

Ситуация с инспекциями в территориальных водах Турции стабильно тяжелая: в сутки происходит в среднем 6 инспекций как на вход в порты, так и на выход (половина от утвержденного плана), а на инспекцию в очереди ожидают 94 судна, подчеркнули в Мининфраструктуры.

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Экономическая правда