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Промпроизводство в Украине в прошлом году сократилось более чем на треть

Понедельник, 27 марта 2023, 14:17 - Анастасия Жарикова

Промышленное производство в прошлом году в Украине упало на 36,9%, в 2021 году выросло на 1,9%.

Об этом говорится в данных Госстата.

Худшим месяцем по динамике промышленного производства в 2022 году стал март, когда после российского полномасштабного вторжения оно упало сразу на 53,7%. В январе фиксировался рост на 2,9%, а в феврале – сокращение на 10,1%.

В апреле темп спада сократился до 46,6%, в мае-июне – соответственно до 40,9-40,8%.

В третьем квартале до появления вызванных российскими обстрелами проблем с энергообеспечением эта тенденция продолжилась: после снижения промпроизводства в июле на 42,3% в августе и сентябре оно составляло соответственно 39,4% и 39,8%.

Наибольший спад был зафиксирован в перерабатывающей промышленности (41,2%), в добывающей промышленности – 30,1%, в поставках электроэнергии, газа и пара – 30,7%.

Госстат привел данные без учета временно оккупированных территорий.

промышленность промпроизводство Госстат
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