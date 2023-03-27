В ряде областей уже началось отключение от отопления – "Нафтогаз"
Понедельник, 27 марта 2023, 13:04 -
Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина успешно завершает самый тяжелый отопительный сезон - погодные условия позволяют это сделать раньше, чем было запланировано.
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решениям местных властей уже началось отключение от отопления.
"Ожидаем еще несколько дней прохладной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях.
Мы прошли самую тяжелую зиму и это придает нам уверенности - выстоим и дальше!", - добавил Чернышов.
Экономическая правда