В ряде областей уже началось отключение от отопления – "Нафтогаз"

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина успешно завершает самый тяжелый отопительный сезон - погодные условия позволяют это сделать раньше, чем было запланировано.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решениям местных властей уже началось отключение от отопления.

"Ожидаем еще несколько дней прохладной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях.

Мы прошли самую тяжелую зиму и это придает нам уверенности - выстоим и дальше!", - добавил Чернышов.

Экономическая правда