Требовали взятки: в Одесской области разоблачили коррупционную схему, связанную с "зерновым соглашением"

Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области – чиновники требовали взятки у экспротеров украинской агропродукции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По взятке работники Госпродпотребслужбы "гарантировали" зернотрейдерам беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции. За отказ платить – наоборот угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода получения почти 400 тыс. в гривневом эквиваленте посредником, которого должностные лица привлекли для передачи взяток.

Стражи порядка установили, что за каждую тонну экспортируемой продукции участники схемы требовали "дань" в размере 40 американских центов.

В рамках уголовного производства СБУ задокументировала передачу посреднику очередного задатка.

Напоминаем:

В ноябре Государственное бюро расследований разоблачило в Одесской области масштабную схему поборов с экспортеров "зерновой инициативы".