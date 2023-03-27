Пентагон хочет привлечь Кремниевую долину к разработке оружия – WSJ

Пентагон стремится привлечь стартапы Кремниевой долины к финансированию и разработке новых технологий вооружений и более ловких поставщиков, поскольку США пытаются отреагировать на военный прогресс Китая.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Попытка привлечь частный капитал происходит на фоне беспокойства тем, что консолидация оборонной промышленности США привела к зависимости от нескольких крупных компаний, которые полагаются на государственное финансирование исследований, что препятствует инновациям.

Между тем Китай вырвался вперед в некоторых ключевых технологиях, начиная от небольших дронов и заканчивая гиперзвуковыми ракетами, благодаря использованию Пекином внешних государственно-частных фондов", - пишет газета со ссылкой на нынешних и бывших чиновников Пентагона.

Стив Бланк, соучредитель Центра инноваций национальной безопасности "Гордиев узел" при Стэнфордском университете, говорит, что, по некоторым оценкам, вливание капитала Пекина в технологический сектор превышает 1 триллион долларов.

"Китай организован как Кремниевая долина, а Пентагон - как детройтский автопроизводитель. Это нечестная борьба", - сказал он.

Администрация Байдена недавно запросила 115 миллионов долларов на финансирование нового подразделения Пентагона под названием Управление стратегического капитала, которое призвано привлечь больше инвестиций, в частности венчурного капитала, в компании, производящие технологии и продукцию, которые считаются критически важными для военных.

Это последнее из ряда мероприятий Пентагона, направленных на сбор идей из-за пределов традиционного оборонного сектора.

Эти усилия совпадают с растущим интересом венчурных инвесторов к военному бизнесу, вызванным вниманием Вашингтона к Китаю и успехом таких компаний, как SpaceX Илона Маска, в завоевании заказов Пентагона.

Министерство обороны США годами демонстрировало заинтересованность в сотрудничестве с нетрадиционными поставщиками в технологической отрасли, но успехов было немного. Ситуация изменилась в 2016 году, когда стартап Palantir Technologies Inc. подал в суд, чтобы принять участие в конкурсе на получение контракта Пентагона.

WSJ пишет, что несколько стартапов, которые уже сотрудничают с Пентагоном, имели счета в банке Silicon Valley (SVB), который обанкротился в марте, и чиновники из военного ведомства пытались придумать план, как помочь компаниям.

В результате Федеральная резервная система (ФРС) США выступила с заявлениями о поддержке вкладчиков SVS и механизмах предоставления ликвидности.

Экономическая правда