Курс валют на 27 марта: наличная гривня укрепляется против евро
Понедельник, 27 марта 2023, 11:55 -
В понедельник, 27 марта, наличный доллар на черном рынке и в банках стабилен, евро дешевеет.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 11:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,13 – 38,35 грн. В воскресенье, 26 марта, курс колебался между 38,1 – 38,37 грн.
По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,9 - 41,15 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,85 - 41,23 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 38,1 – 38,5 грн (курс на 24 марта – 38,1 – 38,6 грн);
- Евро – 40,5 – 41,45 грн (курс на 24 марта – 40,7 – 41,5 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37,75 – 38,25 грн;
- Ощадбанк – 38,15 – 38,9 грн;
- Укрэксимбанк – 38,1 – 38,7 грн;
- Райффайзен – 38,0 – 38,8 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.