Курс валют на 27 марта: наличная гривня укрепляется против евро

В понедельник, 27 марта, наличный доллар на черном рынке и в банках стабилен, евро дешевеет.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,13 – 38,35 грн. В воскресенье, 26 марта, курс колебался между 38,1 – 38,37 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,9 - 41,15 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,85 - 41,23 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,1 – 38,5 грн (курс на 24 марта – 38,1 – 38,6 грн);

Евро – 40,5 – 41,45 грн (курс на 24 марта – 40,7 – 41,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,75 – 38,25 грн;

Ощадбанк – 38,15 – 38,9 грн;

Укрэксимбанк – 38,1 – 38,7 грн;

Райффайзен – 38,0 – 38,8 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.