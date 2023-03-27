УЗ будет возвращать полную стоимость билетов даже после отправки поезда: условия

Укрзализныця позволила возвращать билеты на поезда уже после отправки – теперь можно будет вернуть не 10% от стоимости, а почти полную сумму, кроме стоимости плацкарты.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В субботу вступили в действие изменения в Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

Согласно им, в частности, официально разрешено возвращать пассажиру полную стоимость билета и половину стоимости плацкарты, если пассажир возвращает билет не менее чем за 6 часов до отправления поезда (ранее – не менее чем за 9 часов).

Также разрешено возвращать полную стоимость билета (а не 10%, как это было раньше) после отправления поезда, но не более чем через час после отправления. При этом стоимость плацкарты не возвращается, а возврат билета после отправки возможен только офлайн.

Кроме этого, урегулирован вопрос заказа перевозок автомобиля через электронные сервисы, уточнен порядок оплаты за перевозку собак и мелких комнатных животных, введена новая категория поездов, которой ранее юридически не существовало - местные поезда.

Под этой категорией подразумеваются поезда, приспособленные для соединения инфраструктуры разных видов транспорта, а также определен порядок оформления, проезда и возвращения проездных документов для такого сообщения.

Также официально упрощен процесс оформления заказов для перевозки организованных групп пассажиров. Раньше оформлять такой заказ можно было только в письменном виде лично, теперь процедуру можно перенести в онлайн.

Экономическая правда