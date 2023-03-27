Цены на нефть стабилизировались: причины

Цены на нефть стабилизировались на торгах в понедельник, поскольку инвесторы взвешивают банковский кризис, в то время как комментарии президента РФ Путина на выходных усилили геополитическую напряженность в Европе.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Котировки Brent не изменились и торговались по 74,99 долларов за баррель в 03:57 по Гринвичу после достижения сессионного максимума в 75,64 доллара.

Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 69,29 доллара за баррель, что на 3 цента выше, после роста до 69,92 доллара ранее в начале сессии.

На прошлой неделе Brent подорожала на 2,8%, а WTI - на 3,8%, поскольку волнение в банковском секторе уменьшилось.

Причины

Рынки нефти внимательно следят за настроениями на финансовом рынке.

"Ожидается, что большинство ценовых изменений во фьючерсах на нефть Brent и WTI будет происходить в течение европейских и американских торговых часов, которые отмечаются большой внутридневной волатильностью", - сказала основательница поставщика аналитических услуг на рынке нефти Vanda Insights Вандана Хари.

"Сильного отскока не ожидается, пока (банковский) кризис полностью не развеется, что может занять дни, если не недели", - добавила она.

Несмотря на рост цен на нефть, доллар оставался крепким в понедельник, поскольку инвесторы оценивали шаги регуляторов, направленные на сдерживание волнений в мировой банковской системе.

Более сильный доллар делает деноминированные в долларах товары дороже для владельцев других валют и, как правило, влияет на спрос на нефть.

"Цены получили определенную поддержку от заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что он разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, что привело к эскалации геополитической напряженности в Европе из-за ситуации в Украине.

В воскресенье НАТО раскритиковало Путина за его "опасную и безответственную" ядерную риторику", - пишет агентство.

Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил в пятницу, что Москва очень близка к достижению своей цели по сокращению добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки - до примерно 9,5 млн б/с.

Экономическая правда