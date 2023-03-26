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"Укргаздобыча" запустила вторую за месяц скважину 

Воскресенье, 26 марта 2023, 13:22 - Игорь Пилипив

АО "Укргаздобыча", являющееся частью Группы Нафтогаз, запустило в марте две скважины суточным дебитом 300-400 тыс. куб. м.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

"Мы не только обеспечиваем работу наших объектов, но и работаем над бурением новых скважин. Только за март мы запустили две новые мощные скважины, которые дают 300-400 тыс. куб. м в сутки. Значительного результата на этих скважинах удалось достичь благодаря применению современных подходов к разработке месторождений углеводородов", - сказал Чернышов.

Ранее сообщалось, что "Укргаздобыча" в середине марта пробурило новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной 5950 м, которая дает 340 тыс кубометров природного газа в сутки.

Напомним:

АО "Укргаздобыча", что является частью Группы Нафтогаз, пробурило новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной 5950 м, которая дает 340 тыс кубометров природного газа в сутки.

В течение 2022 года АО "Укргаздобыча" пробурило 47 новых скважин.

Нафтогаз Укргаздобыча газ
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Экономическая правда
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