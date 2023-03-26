МВФ прогнозирует, что 2023 год будет сложным годом для мировой экономики

getty images

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что 2023 год будет еще одним сложным годом, когда глобальный рост замедлится до уровня ниже 3% из-за последствий пандемии, войны в Украине и ужесточения монетарной политики.

Об этом она рассказала во время выступления на China Development Forum.

Георгиева подчеркнула, что даже при условии лучшего прогноза на 2024 год глобальный рост будет оставаться значительно ниже исторического среднего показателя в 3,8 процента.

"Неопределенности чрезвычайно высоки, в том числе из-за рисков геоэкономической фрагментации, что может означать раскол мира на конкурирующие экономические блоки - "опасное разделение", которое сделает всех беднее и менее защищенными", - рассказала распорядитель МВФ.

Отдельно Георгиева отметила экономику Китая. МВФ в январском прогнозе предусматривает рост ВВП на уровне 5,2% в этом году - значительное увеличение более чем на 2 процентных пункта по сравнению с показателем 2022 года.

"Мощное восстановление означает, что в 2023 году на Китай будет приходиться около трети мирового роста, что даст долгожданный толчок мировой экономике.

Кроме прямого вклада в глобальный рост, наш анализ показывает, что увеличение роста ВВП Китая на 1 процентный пункт приводит к увеличению роста других азиатских экономик в среднем на 0,3 процентных пункта, что является положительным стимулом", - добавила Георгиева.

Также исследование МВФ показывает, что реформы, направленные на повышение производительности в Китае, могут увеличить реальный ВВП на 2,5% к 2027 году и примерно на 18% к 2037 году - рост, который будет более качественным и более инклюзивным.

Напомним:

Международный валютный фонд разработал "Элементы эффективной политики в отношении криптоактивов", один из которых - рекомендация не предоставлять криптоактивам статус официальной валюты или законного платежного средства.