Все разделы
Укр / Рус

"Укрэнерго" просит украинцев не участвовать в акции "Час Земли"

Суббота, 25 марта 2023, 16:26 - Игорь Пилипив
 
getty images

В "Укрэнерго" призывают не присоединиться к экоинициативе "Час Земли", поскольку массовое отключение света не помогает экономить электроэнергию, а наоборот вредит энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго". 

"Друзья, пожалуйста, не ведитесь на призывы присоединиться к "Часу Земли" и в определенное время массово выключить свет - это не способствует экономии электроэнергии, не помогает Земле, зато может очень навредить энергосистеме", - призывают в "Укрэнерго". 

В компании объясняют, что количество произведенной электроэнергии в каждый момент времени должно соответствовать количеству потребленной - это закон физики. Одновременное отключение света - это кратковременное снижение потребления. 

Если эту акцию поддержит много людей, особенно в крупных областных центрах, это может привести к профициту мощности в отдельных регионах. Для обеспечения баланса энергосистемы диспетчер будет вынужден резко снижать мощность маневровой генерации - другими словами, отключать работающие энергоблоки. 

"Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов России. Резкое выключение, а затем включение - когда "Час Земли" завершится - это лишняя нагрузка, которая не в пользу надежности энергосистемы", - добавляют в компании.

Добавляется, что лучшей помощью каждого является ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы.

Экономическая правда.

Укрэнерго электроэнергия
Материалы по теме
Сезонный фактор: потребление электроэнергии и дальше будет снижаться – "Укрэнерго" 24 марта 2023, 20:45
Потребление электроэнергии уменьшилось из-за потепления, в одной области есть ограничения – "Укрэнерго" 22 марта 2023, 11:35
"Укрэнерго": на Житомирщине ограничение потребления, также возможны отключения в Киеве и области 20 марта 2023, 12:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте