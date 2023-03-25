"Укрэнерго" просит украинцев не участвовать в акции "Час Земли"

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В "Укрэнерго" призывают не присоединиться к экоинициативе "Час Земли", поскольку массовое отключение света не помогает экономить электроэнергию, а наоборот вредит энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Друзья, пожалуйста, не ведитесь на призывы присоединиться к "Часу Земли" и в определенное время массово выключить свет - это не способствует экономии электроэнергии, не помогает Земле, зато может очень навредить энергосистеме", - призывают в "Укрэнерго".

В компании объясняют, что количество произведенной электроэнергии в каждый момент времени должно соответствовать количеству потребленной - это закон физики. Одновременное отключение света - это кратковременное снижение потребления.

Если эту акцию поддержит много людей, особенно в крупных областных центрах, это может привести к профициту мощности в отдельных регионах. Для обеспечения баланса энергосистемы диспетчер будет вынужден резко снижать мощность маневровой генерации - другими словами, отключать работающие энергоблоки.

"Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов России. Резкое выключение, а затем включение - когда "Час Земли" завершится - это лишняя нагрузка, которая не в пользу надежности энергосистемы", - добавляют в компании.

Добавляется, что лучшей помощью каждого является ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы.

Экономическая правда.