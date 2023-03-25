Оман предлагает Украине создать центр зерновой логистики на своей территории

Султанат Оман предложил Украине создать зерновой или зерново-продовольственный хаб на своей территории для бесперебойных поставок зерна в страны Африканского рога.

Об этом рассказал специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх, передает "Укринформ".

По словам господина Максима, который начале марта посетил Оман, представители страны на Аравийском полуострове предложили создать на своей территории зернового или зерново-продовольственного хаба.

Он добавил, что Оманская сторона также заверила, что в случае его создания Украина могла бы быть абсолютно спокойной относительно регулярных поставок зерна в страны Африканского рога.

Отмечается, что в случае реализации проекта Украина может получить доступ к одному из самых современных логистических хабов, который функционирует, по сути, в Индийском океане. Также Оман имеет прекрасные политические отношения с такими странами, как Танзания, Кения, Сомали, Уганда, Руанда, Эфиопия.

Кроме того, Египет также проявил заинтересованность в обсуждении возможности создания подобного логистического центра на своей территории.

Экономическая правда.