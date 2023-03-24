Сезонный фактор: потребление электроэнергии и дальше будет снижаться – "Укрэнерго"

В Украине сейчас наблюдается снижение энергопотребления по сравнению с зимними месяцами, в ближайшие недели потребление электроэнергии и дальше будет снижаться.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, пишет "Интерфакс-Украина".

"Окончание осенне-зимнего сезона и отопительного периода обусловит дальнейшее снижение энергопотребления, и энергосистеме будет легче его покрыть теми ресурсами электростанций, которые сейчас у нас есть", - сказал Кудрицкий.

По его словам, снижению потребления электроэнергии будет способствовать прежде всего сезонный фактор.

"Системы отопления работают, как правило, на природном газе, однако соответствующие насосы и другое оборудование, установленное на теплоэлектроцентралях и в котельных, также потребляет электроэнергию.

Поэтому снижение объемов производства тепла автоматически обусловит и снижение объемов производства электроэнергии. Поэтому будет еще легче энергосистеме", - заявил глава "Укрэнерго".

Кудрицкий также положительно оценил вводимые на уровне правительства программы по энергосбережению, например организованную замену населением ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

"Такие меры энергосбережения также дают и будут давать свой эффект. Поэтому мы все стали немного энергоэффективнее этой зимой и научились экономить", - констатировал Кудрицкий.

При этом, по его словам, в результате российских масштабных ракетных атак против украинской энергосистемы ситуация с энергобалансом, который Украина удерживает уже несколько недель, все еще остается шаткой.

"Поэтому мы будем работать над восстановлением генерирующих мощностей. Летом будем планировать работу так, чтобы энергоблоки, которые уйдут в ремонт, были замещены теми, которые вышли из восстановления.

Или будем дополнительно применять включение энергоблоков других электростанций", - резюмировал Кудрицкий.

Экономическая правда