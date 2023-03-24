Украинцы улучшили оценки экономической ситуации и благосостояния своих семей по сравнению с довоенным временем

Украинцы через год после начала войны снизили негативные оценки экономической ситуации по сравнению с довоенным периодом - доля граждан, которую оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую", с мая 2021 года по март 2023 года уменьшилась на 5%.

Об этом говорится в результатах социологического исследования "Центра Разумкова".

За 8 месяцев до начала великой войны в мае 2021г., 60% опрошенных оценивали экономическую ситуацию как "очень плохую" или "достаточно плохую" (и лишь 5% — как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% — как " не плохую и не добрую").

В сентябре-октябре 2022г., через семь месяцев после начала войны, возросла доля граждан, которые оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую" (до 64,5%).

Однако уже в феврале-марте этого года доля таких людей составляла 55% (4% - как "хорошую" или "очень хорошую", 37% - как "не плохую и не хорошую").

Также улучшилась оценка гражданами благосостояния собственной семьи. В мае 2021г. только 36% оценивали его как "очень" или "достаточно" плохое, 48% — как "не плохое и не хорошее", 14% — как "хорошее" или "очень хорошее").

В сентябре-октябре прошлого года несколько возросла доля граждан, которые оценивали его как "очень" или "достаточно" плохой" (до 39%), доля тех, кто считал его "хорошим" или "очень хорошим", снизилась до 10%.

В феврале-марте оценка благосостояния семьи несколько улучшилась и стала близкой к показателям, которые были зафиксированы в мае 2021г.:

35% оценивали его как "очень" или "достаточно" плохой,

50% — как "не плохой и не хороший",

12% — как "хороший" или "очень хороший".

"Это может свидетельствовать о определенной адаптации граждан к ситуации, порожденной войной", - отмечают аналитики.

Экономическая правда