Xiaomi достигла рекордной прибыли несмотря на резкое падение телефонного бизнеса

Чистая прибыль Xiaomi Corp превзошла ожидания - в октябре - декабре 2022 года она составила 1,5 млрд юаней ($218 млн), что лучше, чем ожидали аналитики (800 млн юаней).

Об этом пишет Bloomberg.

Выручка за квартал составила 66 миллиардов юаней, сообщила компания в своем отчете в пятницу - аналитики прогнозировали 65 миллиардов юаней.

"Когда-то крупнейший производитель смартфонов в Китае, Xiaomi отставала от конкурентов от Honor до Vivo по объемам поставок на внутренний рынок. Но усилия компании, направленные на диверсификацию своей продукции и инвестиций, помогли ей пережить период, на который повлияли китайские ограничения Covid Zero и сбои, вызванные их внезапной отменой.

Компания находится на пути к достижению своей цели - массового производства "умных" электромобилей в первой половине 2024 года", - говорится в сообщении.

Соучредитель Xiaomi, миллиардер Лэй Цзюнь, определил приоритетом выход на растущий сектор электромобилей и пообещал инвестировать миллиарды долларов в это дело. Фирма ведет переговоры с Beijing Automotive Group Co. о сотрудничестве в производстве электромобилей, поскольку она стремится выполнить обещание производить собственные автомобили к 2024 году.

Глобальные поставки смартфонов Xiaomi упали на 26,3% в четвертом квартале - самое стремительное падение среди всех производителей - из-за снижения спроса во всем мире.

Тем не менее, 33,2 миллионов устройств, поставленных компанией за этот период, были достаточно хорошими, чтобы опередить местных конкурентов и сохранить за собой звание третьего в мире бренда смартфонов после Apple Inc. и Samsung Electronics Co, согласно данным исследовательской компании IDC.

Экономическая правда