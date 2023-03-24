АРМА месяцами не может передать управляющим два арестованных завода российских олигархов

Агентство по розыску и менеджменту арестованных активов около полугода не может передать украинским управляющим ключевые арестованные активы российских олигархов на территории Украины.

Об этом сообщает группа аналитиков Trap Aggressor со ссылкой на официальный ответ Арма.

Речь идет о бетонном заводе "Аэрок" российского мультимиллионера Андрея Молчанова и ЧАО "Винницабытхим" члена политпартии "Единая Россия" Владимира Плесовских. Эти предприятия до сих пор простаивают и не используются во время военного положения.

Активы на сумму 2 млрд грн производителя бренда средств для стирки "Ушастый нянь" ЧАО "Винницабытхим" по решению суда передали в АРМА еще 26 июля 2022 года. Ранее бизнес контролировал приближенный к Кремлю член партии "Единая Россия" Владимир Плесовских, его состояние насчитывает около 3 млрд рублей.

Через 5 месяцев АРМА отчиталось об отборе управляющего – предприятия ООО "Крайтекс-Сервис". Однако с тех пор активы "Винницабытхим" так и не передали в управление "Крайтекс-Сервис".

В АРМА объясняют, что по активу до сих пор продолжаются процедуры оценки, после которых с новым управляющим будет заключен договор.

"Таким образом, после решения суда о передаче в управление АРМА производственный актив простаивает 7 месяцев", - пишут аналитики.

Активы бетонного завода "Аэрок" Андрея Молчанова передали в АРМА решением нескольких судов в мае, июне и ноябре прошлого года.

Речь идет о производственных площадках, недвижимости, корпоративных правах, заводах, спецтехнике и 22 автомобилях общей стоимостью более 2 млрд грн.

По данным СБУ, российский олигарх Молчанов входит в ближайшее окружение президента РФ и является спонсором предвыборной кампании партии "Единая Россия".

В январе 2023 года АРМА избрала фирму "Харьковские стройматериалы" управляющим заводом "Аэрок". Однако оценка активов продолжается, а с новым управляющим также не заключили договор. То есть от первого решения суда предприятие простаивает более 10 месяцев.

В Trap Aggressor отмечают, что через месяцы простоя эти компании не производят ни одной продукции, рынок не получает нужные товары, а в бюджет не уплачиваются налоги. Вместо этого персонал теряет рабочие места или вынужден идти в неоплачиваемый отпуск.

"Неэффективная работа АРМА должна стать толчком для системного изменения подходов государства по управлению арестованным российским имуществом, чтобы более эффективно использовать экономические ресурсы для усиления обороноспособности", - считают аналитики.