Укрзализныця запускает поезд Львов – Краматорск: график движения

Укрзализныця после успешного опыта "Поезда единения" (поезд из Ужгорода в Краматорск, который запускали в феврале ко Дню единения) запускает поезд №104/103 Львов - Краматорск.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Сообщается, что рейс будет отправляться из Львова с 8 апреля через день в 18:35 и прибывать в Краматорск в 15:06.

В обратном направлении, из Краматорска, поезд будет отправляться с 9 апреля через день в 15:55 и прибывать во Львов в 11:51.

В УЗ добавили, что билеты на поезд уже доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Экономическая правда