Укрзализныця запускает поезд Львов – Краматорск: график движения
Пятница, 24 марта 2023, 13:17 -
Укрзализныця после успешного опыта "Поезда единения" (поезд из Ужгорода в Краматорск, который запускали в феврале ко Дню единения) запускает поезд №104/103 Львов - Краматорск.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
Сообщается, что рейс будет отправляться из Львова с 8 апреля через день в 18:35 и прибывать в Краматорск в 15:06.
В обратном направлении, из Краматорска, поезд будет отправляться с 9 апреля через день в 15:55 и прибывать во Львов в 11:51.
В УЗ добавили, что билеты на поезд уже доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.
Экономическая правда