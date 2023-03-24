Курс валют 24 марта: сколько стоят наличные доллар и евро наличными
Пятница, 24 марта 2023, 12:56 -
В пятницу, 24 марта, наличный доллар продолжает дорожать на "черном рынке", а евро несколько укрепилось.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 12:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,29 - 38,4 грн. В четверг, 23 марта, курс колебался между 38,19 - 38,63 грн.
Относительно "черного" курса гривны к евро, на это же время курс составлял 41,08 - 41,36 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 41,17 - 41,44 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 38,1 - 38,6 грн (курс на 23 марта - 38,15 - 38,6 грн);
- Евро - 40,7 - 41,5 грн (курс на 23 марта - 40,6 - 41,3 грн).
В разрезе банков наличные курсы следующие:
- Приватбанк - 37,8 - 38,3 грн;
- Ощадбанк - 38,15 - 38,9 грн;
- Укрэксимбанк - 38,2 - 38,8 грн;
- Райффайзен - 38,15 - 38,7 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.