Курс валют 24 марта: сколько стоят наличные доллар и евро наличными

В пятницу, 24 марта, наличный доллар продолжает дорожать на "черном рынке", а евро несколько укрепилось.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,29 - 38,4 грн. В четверг, 23 марта, курс колебался между 38,19 - 38,63 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, на это же время курс составлял 41,08 - 41,36 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 41,17 - 41,44 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,1 - 38,6 грн (курс на 23 марта - 38,15 - 38,6 грн);

Евро - 40,7 - 41,5 грн (курс на 23 марта - 40,6 - 41,3 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,8 - 38,3 грн;

Ощадбанк - 38,15 - 38,9 грн;

Укрэксимбанк - 38,2 - 38,8 грн;

Райффайзен - 38,15 - 38,7 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.