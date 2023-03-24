Киевсовет перераспределил средства бюджета столицы: на что пойдут деньги

Киевсовет увеличил финансирование капитальных расходов на 2023 год по программе экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы.

Об этом сообщает Киевсовет.

Так, на строительство, реконструкции и капитальные ремонты городских инфраструктурных объектов направят 19,2 миллиарда гривен.

В то же время на реализацию проектов в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры направляется 8,3 млрд грн.

"За счет этих средств будет продолжено строительство, реконструкция и капитальные ремонты мостов и путепроводов. На реализацию проектов в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики в 2023 году предусмотрено 6,8 млрд грн.

С учетом опыта отопительного сезона 2022 года в условиях военного положения и подготовки к следующему осенне-зимнему периоду, на восстановление поврежденной инфраструктуры теплоснабжения запланировано направить 1,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

"Также 752,7 млн грн направят на капитальные ремонты жилых домов и их термомодернизацию. Речь идет, в частности, о внедрении энергоэффективных мероприятий в жилых домах по программе 70х30, капитальный ремонт фасадов, кровель, замену окон, ремонты и модернизацию лифтового хозяйства в жилом фонде, капитальные ремонты электрических и инженерных сетей.

Продолжатся также капитальные ремонты простейших укрытий и защитных сооружений гражданской защиты", - добавили в КГГА.

На обеспечение жильем участников боевых действий и членов их семей в программе на 2023 год предусмотрено 430 млн грн. На восстановление жилых домов, поврежденных в результате боевых действий, в частности на ул. Глубочицкой, направят 232,7 миллиона гривен.

На здравоохранение депутаты направили чуть более 2 миллиардов гривен по Программе экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы. Из них 670 миллионов - на капитальный ремонт медицинского учреждения для реабилитации военнослужащих.

Кроме того, запланированы реконструкции и капитальные ремонты учреждений здравоохранения, капитальные ремонты простейших укрытий и защитных сооружений гражданской защиты.

В то же время на социальную защиту и социальное обеспечение киевлян Программой на 2023 год предусмотрено 342 миллиона гривен.

Также будут проведены капитальные ремонты зданий и укрытий в учреждениях соцсферы.

При этом на образовательную отрасль предусмотрены расходы в размере 1,161 миллиард гривен.

Экономическая правда