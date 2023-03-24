Укрзализныця разрешила перевозить зерно в полувагонах, но есть условия

АО "Укрзализныця" продолжило разрешение перевозить зерно в полувагонах, но с выполнением ряда условий.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев в Facebook.

"АО "Укрзализныця" позволяет и дальше перевозку зерна в полувагонах (открытом подвижном составе). Пожалуйста, транспортируйте зерно при выполнении требований размещения и крепления груза в грузовом вагоне", - отметил он.

Ткачев добавил, что УЗ запрещает размещать и крепить груз в полувагоне с нарушением требований СМГС Приложение 3 "Технические условия размещения и крепления грузов", то есть с нарушением требований принятых международным объединением железных дорог.

Он добавил, что обычно отправители нарушают следующие правила перевозок грузов:

используют для закрепления укрытия/тентов внешние детали кузова полувагона, которые для этого не приспособлены;

прикрепляют защитное укрытие к вагону способом, не исключающим возможность его отрыва и парусности на пути следования;

используют для крепления укрытий/тентов увязки одноразового использования и т.п.

"Представьте, что на встречу такому полувагону двигался пассажирский поезд, и этот тент, укрытие попадает на встречный пассажирский локомотив, контактную сеть, элементы инфраструктуры…

По путям "Укрзалізниця" также двигаются опасные, взрывоопасные грузы, топливо.. и такие полувагоны с зерном.. зачем рисковать, зачем подвергать опасности пассажиров?", - говорит Ткачев о последствиях нарушений правил.