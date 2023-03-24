Нефть снова дешевеет на фоне заявлений, что пополнение стратегического запаса в США может продолжаться годами

В пятницу, 24 марта, цены на нефть снова снизились из-за опасений относительно потенциального излишка предложения после заявления министр энергетики США Дженнифер Гранхольм, что пополнение стратегического запаса нефти (SPR) страны может занять несколько лет.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Нефть марки Brent упала на 34 цента, или 0,45%, до 75,57 долл. за баррель до 04:12 по Гринвичу.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США упали на 32 цента, 0,46%, до 69,64 долл. за баррель.

Что повлияло на цены

В октябре Белый дом заявил, что выкупит нефть для SPR, когда цены будут на уровне 67-72 долл. за баррель или ниже. Гранхольм сказала законодателям, что будет трудно воспользоваться преимуществами низких цен в этом году, чтобы пополнить запасы, которые сейчас находятся на самом низком уровне с 1983 после продаж, руководимых президентом Джо Байденом в прошлом году.

Эксперты считают, что продление поставок сырой нефти из России на мировой рынок также влияет на нефть, которая, вместе с тревогой по отношению к банковскому сектору, может подтолкнуть контрольные показатели для проверки их минимумов, достигнутых в начале этой недели.

Вице-премьер-министр РФ Александр Новак заявил, что ранее объявлено сокращение добычи нефти в России на 500 000 баррелей в день (баррелей в сутки) будет с уровня добычи в 10,2 миллиона баррелей в сутки в феврале.

Это означает, что Россия стремится добыть 9,7 млн баррелей в сутки в период с марта по июнь, когда будет действовать сокращение добычи, что гораздо меньше сокращения добычи, чем Москва указывала ранее.

Снижение курса доллара более чем на 1% за последнюю неделю сделало товары с ценами в долларах дешевле для держателей других валют.