Казахстан усилит мониторинг товаров, реэкспортируемых в Россию

Казахстан планирует усилить контроль за товарами, которые проходят через страну для реэкспорта в РФ, отслеживая их до тех пор, пока они не достигнут конечного пункта назначения.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что Казахстан прибегает к такому шагу на фоне стремления западных столиц не допустить, чтобы иностранные компании и частные лица помогали России обходить санкции.

"Центральноазиатская страна, которая имеет самую длинную сухопутную границу с Россией, в прошлом году зафиксировала резкий рост экспорта к своему соседу, в частности, бытовой электроники, поскольку санкции ограничили доступ России к западным рынкам.

Казахстан, один из ближайших партнеров Москвы благодаря историческим и культурным связям, не ввел никаких санкций или ограничений на торговлю с Россией. Но он также имеет тесные торговые отношения с ЕС, а это означает, что ему приходится ходить по дипломатическому канату после вторжения России в Украину в прошлом году", - пишет газета.

Казахстанские чиновники настаивают на том, что за многими скачками в экспортных данных стоят другие причины, кроме реэкспорта товаров в Россию. Но они также стремятся подчеркнуть меры, которые страна приняла для обеспечения соблюдения законодательства, такие как новая система таможенного отслеживания.

Новый онлайн-инструмент, о котором впервые сообщил Eurasianet, будет запущен 1 апреля и "позволит в режиме реального времени отслеживать всю цепочку перемещения товаров от границы до границы", - сказал высокопоставленный казахстанский чиновник в интервью Financial Times.

"Мы понимаем все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следим за взаимной торговлей со всеми партнерами", - сказал чиновник, добавив, что страна "постоянно работает над снижением рисков реэкспорта".

Данные казахстанского Бюро национальной статистики свидетельствуют о 25-процентном росте экспорта в Россию в прошлом году по сравнению с предыдущим годом. Например, количество стиральных машин, экспортируемых в Россию из Казахстана, выросло с нуля в 2021 году до почти 100 тыс. в 2022 году.

Но официальные лица в Казахстане отмечают рост цен на энергоносители и другие факторы, чтобы объяснить рост стоимостного объема некоторых видов торговли.

Они также указывают на тот факт, что многие товары, например, из Европы, которые прибыли для реэкспорта в Россию, происходят из таких стран, как Турция и Китай, которые не ввели никаких ограничений на торговлю с Россией.

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Экономическая правда