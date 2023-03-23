Все разделы
Укр / Рус

"Новая почта" заявила о планах инвестировать 10 миллионов евро на развитие сети в Европе

Четверг, 23 марта 2023, 18:27 - Анастасия Жарикова

Украинский оператор экспресс-доставки "Новая почта" инвестирует в развитие в странах Европы к 2025 году 10 миллионов евро.

Об этом сообщил совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк на открытии первого грузового отделения в Литве в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Будет инвестировано 10 млн евро. Всего мы планируем открыть 200 отделений в 30 странах", - сказал Поперешнюк.

Он уточнил, что в развитие сети отделений в Польше компания уже вложила 1 млн. евро.

"В ближайшее время в Литве будут открыты по меньшей мере три отделения, а также по одному в Риге и Таллинне. Все будет зависеть от количества клиентов и отправлений", - добавил Поперешнюк.

Также в течение трех месяцев компания планирует открыть отделение в 12 городах Германии.

"Первое появится в Берлине в начале мая. Работа там уже активно продолжается", - уточнил совладелец "Новой почты".

Напоминаем:

Украинская логистическая компания "Новая почта" в понедельник открыла первое отделение Nova Post в столице Литвы в Вильнюсе.

Новая почта компании Европа
Материалы по теме
"Новая почта" открыла первое отделение в Вильнюсе 20 марта 2023, 12:45
"Новая Почта" планирует до конца марта открыть еще 10 отделений в Польше 19 марта 2023, 16:44
NovaPay в процессе получения европейской лицензии EMI 17 марта 2023, 14:23
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте