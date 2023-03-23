"Фактически делаем, что хотим": в РФ признали нарушения правил Всемирной торговой организации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин признал, что Россия "давно" не выполняет обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году, при этом, по его словам, членство в ВТО имеет плюсы.

Об этом Мишустин заявил во время отчета правительства в Госдуме РФ, пишет "Интерфакс".

"Выход из ВТО. Хорошо это или плохо? Мы уже в течение десяти лет фактически принимаем какие хотим решения. Мы на сегодня, если хотите, по факту давно не выполняем этих обязательств.

Мы вводим контрсанкции, запрещаем импорт сырья для АПК и много, много вещей", - сказал он, комментируя призывы к выходу РФ из этой организации.

По его словам, членство в ВТО России не мешает.

"На сегодняшний день надо очень аккуратно посмотреть - выгодно ли это будем нам? Нам не мешает эта история (членство в ВТО - ред.).

"Тут выйдешь, а механизмы, которые все равно еще существуют, пусть до конца не выполняются, потеряем. Надо анализировать. Я хочу сказать, что здесь неочевидная ситуация, надо смотреть и думать об этом", - резюмировал Мишустин.

Экономическая правда