На Полтавщине засеяли первую тысячу гектаров ранних зерновых – ОВА

В Полтавской области стартовала посевная кампания - аграрии уже засеяли 350 гектаров яровой пшеницы, по 500 гектаров - ячменя и гороха.

Об этом сообщил в Telegram председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

По его словам, в целом планируют засеять 1,4 миллиона гектаров площадей, как и в прошлом году. Больше всего - кукурузой и подсолнечником, соей и ранними зерновыми.

Напомним:

Министерство аграрной политики прогнозирует в этом году урожай пшеницы на уровне 16,6 миллиона тонн, в прошлом году он составлял 20,5 миллиона тонн.

В этом году прогнозируемые площади зерновых и технических культур под урожай 2023 года на контролируемой Украиной территории составляют 19,3 млн га, что фактически сопоставимо с показателем предыдущего сезона - 19,8 млн га.

Площадь посеянных озимых культур под урожай 2023 года была меньше на 1 млн га чем в предыдущем сезоне, зато яровых ожидается больше на 556 тыс. га.

Экономическая правда