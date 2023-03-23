Группа Raiffeisen Bank International попала в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

RBI является одной из крупнейших австрийских банковских групп и ведет работу в 14 странах Центральной и Восточной Европы и обслуживает 17,2 миллиона клиентов.

"Основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что кроме того, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину банк продолжил работать в России, Raiffeisen еще и официально признал так называемые ДНР и ЛНР, - объясняют в Агентстве.

Банк работает в РФ с 1996 года и входит в список системно принципиальных русских банков.

Кроме того, что Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в России, банк еще и на 200% воспользовался санкциями, повлекшими выход из российского рынка его конкурентов.

Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские бизнесы осуществляют операции в долларах и евро. Благодаря этому банк получает огромные доходы, из которых затем финансирует бюджет страны-агрессорки своими налогами.

В российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год - 559 млн евро - что равно стоимости 95 ракет "Калибр".

Кроме того, Raiffeisen не только официально признает так называемые ДНР и ЛНР через свое российское представительство, но и предоставляет кредитные каникулы и льготные кредиты российским оккупантам. В НАПК объясняют, что таким образом банк фактически вознаграждает российских военных за их военные преступления.

Также Raiffeisen подыгрывает российской пропаганде, называя войну "специальной военной операцией".

В Нацбанке констатируют отсутствие прогресса для принятия решений по выходу банка с российского рынка. Напротив, Raiffeisen Bank остается активным участником банковского рынка россии, конкурируя за увеличение кредитного портфеля.

Таким образом, все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма, - резюмировали в Агентстве.

Напоминаем:

Руководство австрийского Raiffeisen Bank International обсуждало возможную схему обмена активами с российским Сбербанком, чтобы получить сумму выручки, которую RBI получил в России в 2022 году и не может вывести из-за ограничений российской власти.