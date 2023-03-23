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В Киеве возобновят работу станции метро "Гидропарк" для пассажиров

Четверг, 23 марта 2023, 16:45 - Алексей Павлыш

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал возобновление работы станции метро "Гидропарк" для пассажиров.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Кличко, пока будет работать вестибюль №1.

Мимо станции "Днепр" поезда, как и сейчас, будут следовать без остановки.

"Станция "Гидропарк" расположена на наземном участке метрополитена, поэтому будет закрыта для пассажиров во время воздушных тревог.

Укрытиями для населения служат только подземные станции. А поезда во время тревог не курсируют наземными участками для безопасности пассажиров", - напомнил Кличко.

Движение поездов по "красной" ветке подземки во время воздушных тревог будет осуществляться от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная", добавил он.

Экономическая правда

Киев метрополитен
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