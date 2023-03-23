В Киеве возобновят работу станции метро "Гидропарк" для пассажиров
Четверг, 23 марта 2023, 16:45 -
Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал возобновление работы станции метро "Гидропарк" для пассажиров.
Об этом он написал в Telegram.
По словам Кличко, пока будет работать вестибюль №1.
Мимо станции "Днепр" поезда, как и сейчас, будут следовать без остановки.
"Станция "Гидропарк" расположена на наземном участке метрополитена, поэтому будет закрыта для пассажиров во время воздушных тревог.
Укрытиями для населения служат только подземные станции. А поезда во время тревог не курсируют наземными участками для безопасности пассажиров", - напомнил Кличко.
Движение поездов по "красной" ветке подземки во время воздушных тревог будет осуществляться от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная", добавил он.
Экономическая правда