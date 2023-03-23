Все разделы
Укр / Рус

В "Дії" тестируют отмену шеринга авто

Четверг, 23 марта 2023, 15:27 - Алексей Павлыш

В сервисе "Дія" запустили бета-тестирование отмены шеринга авто, принять участие в бета-тесте должны два человека - владелец авто и водитель, которого назначили надлежащим пользователем.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.

"Скоро в Дії можно будет не только поделиться техпаспортом с другим человеком, но и отменить шеринг авто онлайн. Услуга особенно актуальна во время войны, ведь дает возможность пошерить авто временно. Например, чтобы помочь близким выехать из зоны боевых действий.

Поэтому чтобы отмена шеринга в Дії работала корректно и быстро, нужно все протестировать", - говорится в сообщении.

Приобщиться к бета-тесту можно, если вы:

  • владелец автомобиля и пользуетесь шерингом авто;
  • или же надлежащий пользователь, которому пошерили машину;
  • имеете Дія.Підпис;

При этом принять участие в бета-тесте должны два человека - владелец авто и водитель, которого назначили надлежащим пользователем. Записаться на бета-тест можно по ссылке.

Читайте также: Убрать человеческий фактор: когда заработает растаможка авто через "Дію"

Экономическая правда

Дія авто
Материалы по теме
Украинцы могут получить еще 11 миллионов LED-ламп: как подать заявку в "Дії" 22 марта 2023, 11:55
Украинцы выбрали в "Дії" новое название для Южной железной дороги 17 марта 2023, 10:50
Украинцы приобрели в "Дії" уже 500 тысяч военных облигаций на полмиллиарда 16 марта 2023, 17:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте