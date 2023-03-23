В "Дії" тестируют отмену шеринга авто
В сервисе "Дія" запустили бета-тестирование отмены шеринга авто, принять участие в бета-тесте должны два человека - владелец авто и водитель, которого назначили надлежащим пользователем.
Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.
"Скоро в Дії можно будет не только поделиться техпаспортом с другим человеком, но и отменить шеринг авто онлайн. Услуга особенно актуальна во время войны, ведь дает возможность пошерить авто временно. Например, чтобы помочь близким выехать из зоны боевых действий.
Поэтому чтобы отмена шеринга в Дії работала корректно и быстро, нужно все протестировать", - говорится в сообщении.
Приобщиться к бета-тесту можно, если вы:
- владелец автомобиля и пользуетесь шерингом авто;
- или же надлежащий пользователь, которому пошерили машину;
- имеете Дія.Підпис;
При этом принять участие в бета-тесте должны два человека - владелец авто и водитель, которого назначили надлежащим пользователем. Записаться на бета-тест можно по ссылке.
Читайте также: Убрать человеческий фактор: когда заработает растаможка авто через "Дію"
Экономическая правда