Минфин возобновляет среднесрочное бюджетное планирование

Министерство финансов восстанавливает среднесрочное бюджетное планирование - уже в этом году планируют добавить к проекту бюджета на 2024 год трехлетний прогноз основных бюджетных показателей.

Об этом заявил первый заместитель министра финансов Денис Улютин, сообщает пресс-служба Минфина.

"Нашими основными задачами на этот год является максимально возможное восстановление тех процессов и процедур в сфере управления государственными финансами, которые мы приостановили с началом войны, и проведение необходимых подготовительных действий для масштабного восстановления страны и нашей интеграции в ЕС", - заявил первый заместитель министра.

"Мы восстанавливаем среднесрочное бюджетное планирование. Уже в этом году планируем добавить в проект бюджета на 2024 год трехлетний прогноз основных бюджетных показателей.

В следующем году - восстановить цикл полноценного среднесрочного бюджетного планирования с подготовкой Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, содержащий цели государственной политики с показателями их достижения, приоритеты восстановления и соответствующее распределение ресурсов", - добавил Улютин.

По его словам, еще одним важным направлением в контексте эффективного использования ресурсов является улучшение управления государственными инвестициями.

"Потребность средств для восстановления является колоссальной - более 300 млрд долл. по оценкам Всемирного банка. Мы ожидаем, что большая часть финансирования, как минимум на первых этапах, будет осуществляться через различные формы государственных инвестиций - капитальные расходы бюджета, государственные гарантии, ГЧП.

Поэтому очень важно обеспечить унификацию подходов к отбору проектов, определить четкую рамку для проектов восстановления и усилить контролирующую роль Минфина на всех этапах инвестиционного цикла", - резюмировал первый заместитель министра.

Экономическая правда