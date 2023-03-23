Курс валют на 23 марта: гривня укрепляется в банках, но слабеет на "черном рынке"

В четверг, 23 марта, наличный доллар дорожает на черном рынке, но резко дешевеет в банках, также вырос курс евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,19 - 38,63 грн. В среду, 22 марта, курс колебался между 38,11 – 38,41 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 41,17 - 41,44 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,8 - 41,13 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,15 – 38,6 грн (курс на 22 марта – 38,3 – 38,8 грн);

Евро – 40,6 – 41,3 грн (курс на 22 марта – 40,53 – 41,3 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,75 – 38,25 грн;

Ощадбанк – 38,2 – 38,95 грн;

Укрэксимбанк – 38,15 – 38,75 грн;

Райффайзен – 38,0 – 38,8 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.