JPMorgan обвиняют в продаже ценностей банковского сейфа на сумму до 10 миллионов долларов

Против банка JPMorgan Chase&Co. судится пара, утверждающая, что банк продал драгоценности и другие ценности на 10 миллионов долларов, которые они хранили в сейфах.

Об этом сообщает Bloomberg.

Хорхе и Стелла Аранеты заявляют, что JPMorgan направил счета за коробки по неправильному адресу, из-за чего возникла задержка в оплате. Они утверждают, что выплатили просрочку полностью после того, как обнаружили это, и JPMorgan пообещал вернуть имущество, хранившееся в ящиках. Но банк продал содержание на аукционе.

Пара, проживающая на Филиппинах, но имеющая квартиру на Манхэттене, подала в суд на банк в прошлом году. Они арендовали сейфы в отделениях JPMorgan в Нью-Йорке, начиная с 2006 года, и ежегодно продолжали их, при этом банк снимал оплату с их чековых счетов и отправлял счета и выписки по адресам в Манхэттене и Майами.

В марте 2016 года банк направил по почте уведомление об обновлении услуги хранения в двух сейфах, предупреждая, что они будут открыты, а содержимое будет удалено, если платежи не будут получены в течение 60 дней.

Согласно иску, эти сообщения были отправлены не по адресам в Нью-Йорке или Майами, а на почтовый ящик в Батон-Руж, штат Луизиана.

В феврале 2017 года банк просверлил четыре из семи ящиков супругов, удалил содержимое и перенес его в безопасное место.

Супруги утверждают, что в октябре 2019 года они узнали, что ящики были открыты и вернули их счета, после чего JPMorgan якобы заверил их, что их ценные вещи будут возвращены.

Но банк продал содержание на аукционе менее чем через 10 месяцев на общую сумму более 552 700 долларов. Аранеты утверждают, что это лишь небольшая часть того, чего стоило содержимое, состоящее преимущественно из драгоценных металлов, драгоценностей и монет. Они оценивают стоимость от 8 до 10 миллионов долларов.

Экономическая правда