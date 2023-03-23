РФ нарастила поставки платины в Китай в 279 раз

Россия в январе и феврале 2023 года увеличила поставки платины в Китай в 279 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 1,67 т.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные китайской таможни.

При этом в денежном измерении увеличение в 265 раз (с 0,2 млн долл до 53 млн долл).

"Из данных таможни следует, что поставки российского палладия на китайский рынок выросли в 8,5 раза, до 2,72 т, в денежном выражении - в 5,6 раза (с $27 млн до $152 млн). Поставки родия, металла платиновой группы, увеличились в семь раз (с 26,2 кг до 0,19 т), в денежном выражении - в шесть раз (с $13 млн до $76 млн).

Однако в прошлом году поставки российской платины в Китай снизились на 33%, до 8,99 т (в деньгах - почти вдвое, до $280,1 млн), палладия и родия - выросли на 43%, до 9,03 т (в деньгах - плюс 23,6%, до $583,8 млн), и 67%, до 0,52 т (плюс 13%, до $238,5 млн) соответственно", - говорится в сообщении.

Федеральная таможенная служба России не публикует данные по экспорту и импорту из-за санкций, введенных после начала полномасштабной войны в Украине.

Крупнейший российский производитель металлов из платиновой группы - "Норникель". Совладелец и президент компании Владимир Потанин говорил в марте 2022 года, что компания разрабатывает план переориентации на азиатские рынки.

Экономическая правда